- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم موظف يتخلص من 500 جرعة من لقاح كورونا عمدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
موظف يتخلص من 500 جرعة من لقاح كورونا عمدًا
أزالها من الثلاجة ففسدت الجرعات
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
قام عامل في مركز صحي من ميلووكي، أكبر مدن ولاية ويسكنسن الأمريكية، بإزالة 57 قارورة من لقاح كورونا من الثلاجة عمدًا، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، كان لا بد من التخلص من 57 قارورة بما يعادل 500 جرعة من لقاح كورونا الخاص بشركة موديرنا بعد أن أخرج العامل القوارير من ثلاجة العيادة.
وفي البداية ظن المختصون أنه تم إزالتها عن غير قصد من الثلاجة لكن تقرر في النهاية أن الموظف فعل ذلك عن قصد ولم يُعِد اللقاح أبدًا، وما زال يتم التحقيق في الحادث، وأُوقف الموظف عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق.
وقال التقرير إنه بعد العثور على 500 جرعة فاسدة من لقاح كورونا؛ تم إطلاق مراجعة داخلية فورية وقادهم إلى الاعتقاد أن سبب ذلك هو خطأ بشري غير مقصود، حتى اعترف الشخص المعني بأنه أزال اللقاح عن قصد من الثلاجة.
وتصرفات هذا الفرد ستؤدي إلى تأخير أكثر من 500 شخص في تلقي لقاح كورونا في وقت تواجه في البشرية عامةً نقص في المعروض من اللقاحات ويتم حاليًا تقديمها أولاً للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية ثم كبار السن.
كانت هذه تفاصيل خبر موظف يتخلص من 500 جرعة من لقاح كورونا عمدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.