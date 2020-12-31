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مجلس رواد المسجد الحرام النسائي يعقد أولى جلساته
جرى خلال اللقاء توصيف المهام والخروج بتوصيات
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
عقدت وكيل الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية ورئيس اللجنة النسائية لمجلس رواد المسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود، أولى جلسات المجلس عن بُعد.
وجرى خلال اللقاء توصيف مهام المجلس؛ لما له من آثار ومقترحات واستشارات تصبّ في خدمة قاصدات بيت الله الحرام، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات والخروج منها بعدة توصيات للعمل عليها، تحقيقًا لرسالة الحرمين الشريفين على الوجه الأمثل.
وحضر المجلس كلٌّ من الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود، والدكتورة دينا بنت شاكر العبدلي، والدكتورة سلوى بنت سعد الغالبي، وفاتن بنت محمد حسي، ورئيس المجلس الاستشاري لرواد المسجد الحرام سليمان الزايدي.
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