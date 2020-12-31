الكرة الأرضية تصل إلى نقطة الحضيض مع الشمس السبت المقبل

2020-12-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت الجمعية الفلكية في جدة إن الكرة الأرضية تصل يوم السبت المقبل إلى نقطة الحضيض، وهي أقرب مسافة في مدارها حول الشمس، وذلك عند الساعة (04:51) مساءً بتوقيت المملكة بالتزامن مع فصل الشتاء في النصف الشمالي.

وأوضح رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة في تدوينة لحساب الجمعية على موقع فيسبوك، أن الأرض ستكون على مسافة (147,093,162) مليون كيلومتر، أي أنها ستكون أقرب بنحو 5 ملايين كيلومتر إلى الشمس (المسافة بين مركز الأرض ومركز الشمس) مقارنة بما ستكون عليه بعد ستة أشهر من الآن، عندما تصل الأوج- أبعد مسافة من الشمس- في 5 يوليو 2021م؛ حيث ستكون على مسافة (152,100,533) مليون كيلومتر من الشمس.

ولفت أبو زاهرة إلى أنه يمكن ملاحظة أن فرق المسافة ليس كبيرًا بين الحضيض في يناير والأوج في يوليو، نظرًا لأن مدار الأرض حول الشمس دائريًا تقريبًا، ولذلك فإن المسافة التي تفصلنا عن الشمس ليست هي المسؤولة عن حدوث الفصول الأربعة، ولكن ميل محور دوران الأرض حول نفسها هو السبب، موضحًا أنه خلال فصل الشتاء يكون القطب الشمالي مائلًا بعيدًا عن الشمس في حين أنه خلال الصيف يكون مائل باتجاه الشمس، وعلى الرغم من أن اقتراب وابتعاد الأرض ليس المسؤول عن حدوث الفصول إلا أن ذلك يؤثر على طول تلك الفصول.

وتابع: عندما تكون الأرض قرب الشمس كما هو الآن فإنها تتحرك أسرع في مدارها حيث تندفع بسرعة (30.3) كيلومتر بالثانية تقريبًا، أسرع مقارنة بسرعتها في أوائل يوليو، وبالتالي فإن فصل الشتاء في النصف الشمالي هو أقصر الفصول الأربعة.

