شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: 8 مناطق موعودة بالسحب الممطرة والضباب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - jوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الخميس) سماءً غائمة جزئيًا، فيما لاتزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الممطرة على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية، والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزءين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، ويصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.