شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 113 إصابة جديدة وشفاء 170 من كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 113 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفايروس كورونا الجديد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (362601) حالة، من بينها (2705) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (387) حالة حرجة، كما تم تسجيل (170) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (353682) حالة، وبلغ عدد الوفيات (6214) وفاة، بإضافة (10) حالات وفاة جديدة، لافتة النظر إلى أنه تم إجراء (36149) فحصاً مخبرياً جديداً.



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