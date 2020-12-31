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شكرا لمتابعة خبر عن معلومات تساعدك في فهم أنواع اللقاحات ومميزاتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قدمت وزارة الصحة، اليوم، معلومات تساعد في فهم أنواع اللقاحات ومميزاتها وكيفية عملها.
وأوضحت أن أنواع اللقاحات 7، وهي وفيروس كامل معطل، ووحدة البروتين المشتقة من العامل الممرض، وفيروس حي مضعف.
كما تتضمن أنواع اللقاحات الببتدات، والمهجن، الحمض النووي والحمض النووي الريبي لبروتين فيروسي، وناقل فيروسي مكرر أو غير متماثل.
وأضافت أن هذه الأنواع تتميز بأنها تحث على نفس الاستجابة من العدوى الطبيعية وتوفير مناعة خلوية قوية بجانب سرعة التطوير.
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