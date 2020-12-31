شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يوضح متى يلزم تحديث البيانات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن اليوم الخميس أن تحديث بيانات المستفيدين يتوقف على وجود تغيير بها .

وقال حساب المواطن أنه لا يوجد موعد محدد لتحديث البيانات الآن وإنما لا يلزم التحديث إلا في حال طرأ تغيير .

وكان برنامج حساب المواطن قد حذر أمس الأربعاء من خطأ عدم تحديث البيانات الذي يؤدي لوقف حساب المستفيد .