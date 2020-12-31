شكرا لمتابعة خبر عن "فهد الطبية " توضح أسباب ظهور الهالات السوداء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت مدينة الملك فهد الطبية اليوم الخميس أسباب ظهور الهالات السوداء لدى بعض الأشخاص . أوضحت مدينة الملك فهد الطبية اليوم الخميس أسباب ظهور الهالات السوداء لدى بعض الأشخاص . وأكدت أن " الهالات السوداء " تظهر بسبب قلة النوم واحتباس السوائل تحت العين يكون نتيجة لكثرة الأملاح . كما تعود للتدخين ونقص الحديد بالدم ، لذلك يُنصح بالإكثار من شرب الماء والنوم لفترة مناسبة واستخدام الكمادات الباردة على العين .

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