شكرا لمتابعة خبر عن طريقة تسجيل موظفات القطاع الخاص في برنامج " وصول " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجه صندوق تنمية الموارد البشرية اليوم الخميس المرأة العاملة في القطاع الخاص للتسجيل والإستفادة من برنامج دعم نقل المرأة العاملة " وصول " . وجه صندوق تنمية الموارد البشرية اليوم الخميس المرأة العاملة في القطاع الخاص للتسجيل والإستفادة من برنامج دعم نقل المرأة العاملة " وصول " . وأكد أنه يمكن التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية : 1- إنشاء حساب أو تسجيل الدخول إلى بوابة " طاقات " . 2- التقديم من خلال الضغط على برنامج وصول في قائمة برامجنا . 3- تقوم المتقدمة بتحديد موقعي المنزل والعمل ثم الضغط على " التسجيل في البرنامج " . 4- سيتم ارسال رابط تفعيل الخدمة إلى نفس عنوان البريد الإلكتروني المسجل في " طاقات " . 5- تقوم المتقدمة بتفعيل خدمة وصول عن طريق الرابط المرسل لها من مزودي الخدمة " مثلاً أوبر أو كريم " .

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