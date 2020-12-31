"الأرصاد " تحذر من أمطار رعدية ورياح نشطة بمنطقة الجوف

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الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى): حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس منطقة الجوف من استمرار الأمطار الرعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية . حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس منطقة الجوف من استمرار الأمطار الرعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية . وأكد مركز "الأرصاد " أن التحذير يشمل سكاكا حتى الواحدة من ظهر اليوم الخميس منبهة الجميع بالحيطة والحذر . وأشارت التوقعات اليوم إلى استمرار هطول الأمطار على عدة مناطق بالمملكة مع أجواء باردة على أغلبها . إقرأ أيضاً :

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