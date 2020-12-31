شكرا لمتابعة خبر عن فحص 270 ألف عينة ( كوفيد 19 ) أجراها المختبر الإقليمي بصحة عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أجرى المختبر المتخصص لفحص الجزئيات الحيوية في المختبر الإقليمي في عسير، فحص 270.000 عينة "كوفيد - 19" في كلٍ من عسير, وبيشة, ونجران, وجازان, والقنفذة.

وأوضحت "صحة عسير" أنه جرى تنفيذ 26 حملة للتبرع بالدم، جُمع خلالها ما يزيد عن 1400 وحدة دم، كما قامت بدعم وتوريد 37 جهازاً لفحص كيمياء الدم في مراكز الرعاية الصحية الأولية و 20 جهاز أوتوماتيكي بالكامل لفحص كيمياء الدم في المستشفيات والمختبر الإقليمي، إضافة إلى عدد من الأجهزة شملت فحص الهرمونات، وفحص الأمصال و 60 جهاز فحص صورة الدم، وتأمين أجهزة الكشف عن البكتيريا، وزراعة الدم وأجهزة صبغة كيميائية ومناعية، وجهاز فحص مناعي وفحص خضاب الدم.