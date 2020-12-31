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الكشف عن الحالة الصحية للداعية سلمان العودة

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توعد نجل الداعية السعودي سلمان العودة المحتجز في السجون ، اليوم الخميس 31 ديسمبر، بملاحقة كل من تورط في انتهاكات ضد والده.

وحمل نجل الداعية العودة رأس هرم السلطة الحالي المسؤولية عما وصفه بـ "جريمة القتل البطيء للوالد".

وفي سلسلة تغريدات عقب إعلانه مطلع ديسمبر أن والده "فقد تقريبا نصف بصره ونصف سمعه" في السجن، حدد أسماء من يتهمهم بارتكاب انتهاكات في حق والده، مشيرا بشكل خاص إلى مسؤولين في أجهزة الأمن والقضاء. وفق موقع "روسيا اليوم"

 

وأعلن عبد الله العودة في السياق ذاته أن عدة ملفات عن انتهاكات ارتكبت ضد والده ستكون "أساسا للملاحقة القانونية والدولية والإعلامية".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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