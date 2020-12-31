وزير سعودي: إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي يعزز التنافسية والتنوع الاقتصادي

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أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبدالله بن عامر السواحه أن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي بمثابة خارطة طريق، لتوجهات المملكة، نحو تشجيع الاستثمار وتسريع الريادة التقنية المحلية، واستقطاب الشراكات الدولية، في مجال التحول التقني والرقمي.

وأضاف الوزير، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن تلك الخطوة تعد امتداداً لجهود المملكة الساعية لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المملكة، وتوسيع التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته الأسبوعية، أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على سياسة الاقتصاد الرقمي في المملكة.

وتركزت جهود المملكة العربية السعودية، خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020 في تذليل العقبات، ومعالجة التحديات أمام توسعة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الرقمي

وتستهدف رؤية المملكة 2030، رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي. Source mubasher





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