غلبته دموعه.. هكذا ودع موظفو “أرامكو” مدير التنقيب بعد 30 عاماً في الخدمة (فيديو)

︎ :

.



أظهر مقطع فيديو لحظة وداع موظفي شركة أرامكو السعودية لمدير أعمال التنقيب، صالح المغلوث، بعد تقاعده من الشركة التي أمضى فيها أكثر من 30 عاماً.

وبحسب الفيديو ، اصطف الموظفون على الجانبين، أمس (الأربعاء)، لحظة خروج صالح من الشركة في يومه الأخير وظلوا يصفقون له بحرارة.

وظهر المغلوث متأثرا بموقف الموظفين، وغلبته دموعه عندما كان يتحدث إليهم ويشيد بمبادرتهم.

Source akhbaar24.argaam

