︎ :
.
أظهر مقطع فيديو لحظة وداع موظفي شركة أرامكو السعودية لمدير أعمال التنقيب، صالح المغلوث، بعد تقاعده من الشركة التي أمضى فيها أكثر من 30 عاماً.
وبحسب الفيديو ، اصطف الموظفون على الجانبين، أمس (الأربعاء)، لحظة خروج صالح من الشركة في يومه الأخير وظلوا يصفقون له بحرارة.
وظهر المغلوث متأثرا بموقف الموظفين، وغلبته دموعه عندما كان يتحدث إليهم ويشيد بمبادرتهم.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر غلبته دموعه.. هكذا ودع موظفو “أرامكو” مدير التنقيب بعد 30 عاماً في الخدمة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.