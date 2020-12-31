“الصحة” توضح ما الذي يجب عليك فعله قبل وبعد أخذ لقاح “كورونا”

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نصحت وزارة الصحة مَن يتلقون اللقاحات المُضادة لفيروس “كورونا” المُستجد ويشعرون ببعض الآثار الجانبية المتوقعة، بتناول مُسكنات الألم مثل “الباراسيتامول”.

ونوهت إلى أن الآثار الجانبية المتوقعة للقاحات تتضمن ألماً واحمراراً في موضع الحقن “الذراع” والصداع والشعور بالإرهاق، وارتفاعاً بسيطاً في درجة الحرارة، داعيةً مَن يشعرون بزيادة الأعراض إلى الاتصال على رقم “937”.

ولفتت إلى ضرورة إخبار الطبيب بالتاريخ المرضي ومدى المعاناة من الأمراض المزمنة مثل السكري أو ارتفاع ضغط الـدم أو الربو قبل الحصول على اللقاحات، وكذلك عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح مثل ارتفاع درجة الحرارة، أو عند حدوث أي ردة فعل تحسسية مع أي من اللقاحات التي تم تلقيها سابقاً.

Source akhbaar24.argaam

