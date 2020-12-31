إقرار الميزانية وتعديل نظام العمل.. أبرز قرارات مجلس الوزراء خلال 2020

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شهدت جلسات مجلس الوزراء، التي عقدت خلال عام 2020، والتي كان معظمها عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، العديد من الموضوعات والمستجدات على الساحة الدولية والإقليمية والمحلية التي ناقشها المجلس واتخذ عدداً من القرارات.

وفي التقرير التالي يرصد “أخبار 24″، أبرز وأهم القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال العام.

-في 7 يناير وافق مجلس الوزراء على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة ودولة الكويت، وملاحقها.

-في 4 فبراير قرر مجلس الوزراء، الموافقة على السماح بنقل كفالة العمالة المكفولة لذوي الإعاقة إلى الغير، على أن يتحمل صاحب العمل الجديد تكاليف النقل والرسوم غير المدفوعة.

-في 3 مارس وافق مجلس الوزراء، على إدخال تعديلات على نظام الإفلاس.



-في 7 أبريل وافق مجلس الوزراء، على إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي المقرر، لمدة 3 سنوات عن بعض العاملين، ويكون الإعفاء –بحد أقصى-عن 4 وافدين فقط في جميع الأحوال.

-في 9 يونيو وافق مجلس الوزراء، على تعديل نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7/ 1397هـ.



-في 24 يونيو قرر مجلس الوزراء، الموافقة على جدول الفئات الوظيفية، التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد، وفق ضوابط واشتراطات لبعض هذه الفئات، وتضمن القرار جواز تمديد خدمات 12 فئة من موظفي الدولة بعد بلوغهم السن النظامية للتقاعد.

-في 14 يوليو قرر مجلس الوزراء، الموافقة على تعديل ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، حيث تضمنت التعديلات، أنه يشترط لممارسة نشاط التزيين النسائي أن يدير المحل مديرة سعودية متفرغة لأعمال الإدارة.



-في 25 أغسطس قرر مجلس الوزراء، الموافقة على تعديل نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 23/ 8/ 1426هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

-في 16 سبتمبر وافق مجلس الوزراء، على تعديل بشأن صرف مكافأة نهاية الخدمة لموظفي التعليم العالي، حيث تضمن التعديل صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته 20 سنة في التعليم العالي في أي من الوظائف التالية: أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر، وكل سنة تعادل راتب الرتبة والدرجة اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته.

-في 21 أكتوبر أصدر مجلس الوزراء، قرارا بتعديل يتعلق بالترتيبات الخاصة بأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي.



-في 27 أكتوبر أصدر مجلس الوزراء، قراراً بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة “كورونا”،حيث يشمل القرار العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً أو غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة بـ (الفيروس) في 7/ 7/ 1441هـ.

-في 4 نوفمبر قرر مجلس الوزراء، تعديل قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادرين بقرار المجلس رقم 119 وتاريخ 21 / 2 / 1440هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.



-في 10 نوفمبر أصدر مجلس الوزراء، قراراً بتعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، وذلك على النحو الوارد في القرار، وإسناد عملية استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص وفقاً للضوابط المرفقة للقرار.

-في 18 نوفمبر أصدر مجلس الوزراء، قراراً بالموافقة على نظام الضمان الاجتماعي.



-في 25 نوفمبر أصدر مجلس الوزراء، قراراً بالموافقة على نظام البنك المركزي السعودي، على أن يحل اسم “البنك المركزي السعودي” محل اسم “مؤسسة النقد العربي السعودي”.

-في 8 ديسمبر أصدر مجلس الوزراء، عدداً من القرارات، منها الموافقة على كل من استراتيجية سوق العمل، والاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المحدثة واستراتيجية قطاع الطيران، ونظام معالجة المنشآت المالية المهمة.

-في 15 ديسمبر أقر مجلس الوزراء، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2021م (1442 – 1443هـ)، بإجمالي إيرادات تقديرية للعام 2021 تبلغ 849 مليار ريال، ونفقات بـ990 مليار ريال، وعجز يبلغ 141 مليار ريال.

-في 29 ديسمبر وافق مجلس الوزراء على نظام الكهرباء، وتنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء، وتنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة، وسياسة الاقتصاد الرقمي في المملكة.

Source akhbaar24.argaam

