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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة تغريم شركات الدريس والتسهيلات والنفط المحدودة العاملة في مجال الخدمات البترولية 5 ملايين ريال لكل شركة. وبينت الهيئة أن سبب الغرامة هو اتفاق الشركات الثلاث المتنافسة على التواطؤ في مناقصات الأمن العام. Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر تغريم 3 شركات خدمات بترولية 15 مليون ريال للتواطؤ بينهما في مناقصات الأمن العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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