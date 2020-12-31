الجوف.. ضبط 10 منشآت أهملت تطبيق احترازات «كورونا»

خلال 226 جولة الأسبوع الماضي

نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف زيارات تفتيشية على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع، لمراقبة التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحدِّ من انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال مدير عام الفرع بالجوف سامي بن سعود الرويلي، إنّه جرى ضبط 10 مخالفات خلال 226 جولة نفذت الأسبوع الحالي، وطبقت العقوبات الواردة بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بحقها. ووأكَّد أنَّ الفرع يتابع تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية، التي تنصّ على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كلّ استخدام، وتطهير المرافق والأسطح. يُعدّ عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية مقدرة بـ 10,000 ريال.

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