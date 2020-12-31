«وقاية» تنصح المعالجين بـ«البلازما»: أجِّلوا لقاح كورونا 90 يومًا

نصح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)، بتأجيل أخذ لقاح كورونا لمدة 90 يومًا لمن تمت معالجتهم من الفيروس بواسطة البلازما.

وذكر المركز (عبر موقعه الإلكتروني)، أنه حتى تتوافر معلومات إضافية، يجب تأجيل التطعيم لمدة 90 يومًا على الأقل بعد التعافي، للمرضى الذين تم علاجهم من الفيروس بواسطة بلازما الدم، وذلك كإجراء احترازي لتجنب تداخل العلاج بالأجسام المضادة مع الاستجابات المناعية التي يحفزها اللقاح.

وحول تطعيم من أصيب سابقًا بكورونا، أوضح مركز (وقاية)، أن البيانات من التجارب السريرية تشير إلى أن هذا اللقاح آمن وفعال في الأشخاص الذين لديهم إصابة سابقة بفيروس كوفيد-19 بغض النظر عن إن كانت الإصابة السابقة بأعراض أو بدون أعراض.

وأضاف المركز أن الأدلة الحالية تشير إلى أن الإصابة مرة أخرى بكوفيد-19 في 90 يومًا بعد الإصابة الأولية نادرة جدًا، وبالتالي، فإن الأشخاص المتعافين من الإصابة في التسعين يومًا السابقة قد يؤخرون التطعيم حتى قرب نهاية هذه الفترة.