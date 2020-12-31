بالصور.. «شرطة الجوف» تضبط عدداً من مخالفي الإجراءات الاحترازية بسكاكا

خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة

نفذت شرطة منطقة الجوف في مدينة سكاكا عدداً من الجولات الميدانية، وضبطت عدداً من مخالفي لائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة. وتتابع شرطة الجوف في المنطقة ومحافظاتها مدى التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

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