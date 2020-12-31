«الموارد البشرية»: استمرار العمل «عن بُعد» لـ5 فئات

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن العمل عن بعد مستمر لفئات محددة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل مازال العمل عن بعد للحالات الخاصة مستمر أم تم استئناف الدوام حضوريًا؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية على موقع «تويتر»: «يتم استمرار العمل عن بعد للفئات المحددة والمذكورة حسب تصنيف وزارة الصحة حتى إشعار آخر».

وجاءت الحالات كالآتي: «من تجاوزت أعمارهم ٦٥ عاما.. أمراض الرئة المزمنة أو الربو الشديد.. الأمراض القلبية المزمنة.. نقص المناعة المكتسب.. السمنة المفرطة».

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