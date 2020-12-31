«الحيزان»: طقس بارد شمالًا.. وتأثيرات جوية على مناطق عدة

توقع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، حالة الطقس لآخر أيام السنة (اليوم الخميس)، مشيرًا إلى أنه سيكون طقسًا باردًا شمالًا، مع استمرار تأثير الحالة الجوية على الشمال واتساع نطاقها للشمالية الشرقية وشمال المنطقة الشرقية وإلى الغربية ومنطقة الرياض، خلال الساعات المقبلة

وقال الحيزان، عبر تويتر، إنه يتوقع استمرار تأثير الحالة الجوية الممطرة هذه الليلة وصباح الغد، على منطقة الجوف والحدود الشمالية بهيئة «ديمية» متوسطة.

وأضاف أنه مع ساعات ما بعد منتصف هذه الليلة، يبدأ التأثير يرتفع للشمال والشمال الشرقي من منطقة الجوف، ليشمل التأثير عرعر وما وقع شرقها، وإلي الشمالية الشرقية جهة رفحاء وما بينها وبين العويقيلة، وإلى شرق حائل.

وأشار الحيزان إلى أن نطاق التأثير يتسع إلى منطقة القصيم، وعلى منطقة مكة المكرمة وشمالها حتى جنوب منطقة المدينة المنورة وغرب منطقة الرياض جهة عفيف والدوادمي.

ومع ساعات الليل الأولى يبدأ التأثير على حفر الباطن وشمال شرق منطقة الرياض والشرق منها، مع استمرار تأثيرها على الغربية والشرق منها حتى الخرمة وظلم، وإلى الصلحانية.

ومع بداية منتصف ليل الخميس ويوم الجمعة، يتسع نطاق تأثير الحالة الجوية الممطرة، ليشمل الرياض والمحافظات الغربية والجنوبية من منطقة الرياض.

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