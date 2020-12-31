حساب المواطن: «الإفصاح عن كامل الراتب ضرورة.. ولا ينظر للقروض»

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يجب الإفصاح عن إجمالي الراتب حتى لو كان محسومًا منه القسط الشهري لأحد القروض، مشيرًا إلى أنه لا يتم النظر إلى القروض المالية بالبرنامج.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «لا يتم النظر للقروض المالية، ويجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي، شاملًا التقاعد أو التأمينات، وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات».

وقال أحد المواطنين في استفساره، إنه تقدم لأخذ قرض أسري من بنك التنمية الاجتماعية، ونزل الراتب محسومًا منه قيمة القسط الشهري، فهل يقوم بتعديل الراتب في حساب المواطن بالإفصاح عن الراتب الشهري محسومًا منه قسط بنك التنمية بحكم نزوله بحسابه البنكي محسومًا، أم لا؟

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