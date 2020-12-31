أمير عسير يدشِّن منصة «أمن» للربط إلكترونيًا بين الإمارة والشرطة

دشن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، منصة نظام «أمن» للربط بين إمارة المنطقة والشرطة إلكترونيًا.

وذكرت إمارة عسبر (في بيان لها)، أن أمير المنطقة اطلع على آلية عمل المنصة التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وتيسير نقل المعلومة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث تعد نواة للربط بين الإمارة وشرطة المنطقة إلكترونيا، من خلال تمكين المختصين بوكالة الشؤون الأمنية بالإمارة من عرض الحالات الجنائية إلكترونيًا وبشكل لحظي ويومي وأسبوعي وشهري.

وكذلك توفير خاصية البحث والاستعلام عن القضايا الجنائية والإجراءات التي اتخذت بشأنها، دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، إضافة إلى عرض الإحصائيات عن القضايا والبلاغات والموقوفين.

وتم تدشين منصة نظام (أمن) بحضور مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث، ومدير فرع مركز المعلومات الوطني الرائد سعود يحيى الشهراني، ومدير شعبة الاتصالات وتقنية المعلومات بشرطة عسير الرائد فيصل بن محمد البارقي.

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