«الإعلام» تناقش أهمية منهجية التخطيط الإعلامي في التعامل مع الأزمات

استضافت وزارة الإعلام ورشة عمل بمقر الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بعنوان «منهجية التخطيط الإعلامي والتعامل مع الأزمات»، وذلك ضمن برنامج التعاون بين الوزارة وكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة.

قدم الورشة وكيل الوزارة للعلاقات الإعلامية الدولية الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي، الذي أكد على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والكلية، وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير العمل المشترك وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات المدنية والعسكرية.

وتحدث وكيل الوزارة للعلاقات الإعلامية الدولية عن بناء الخطط الإعلامية والاستراتيجيات والمنهجية المتبعة في ذلك، إضافة إلى العناصر الأساسية المكونة للخطط الإعلامية.

بعد ذلك تداخل المشاركون في الورشة من خلال النقاش وطرح الأسئلة حول مختلف محاور الورشة ودور الإعلام في الأزمات.

وفي ختام الورشة عبّر وفد كلية القيادة والأركان عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الإعلام على تعاونها بإقامة مثل هذه اللقاءات التي تعزز التعاون بين الجانبين، كما قدم وفد الكلية درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.