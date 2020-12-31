البابطين توافق على توزيع 42,63 مليون ريال أرباحًا للمساهمين

2020-12-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020 المنتهي اليوم الخميس، بإجمالي مبلغ موزع 42,63 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته هيئة السوق المالية (تداول)، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 42,631,312 سهماً، وحصة السهم من التوزيع 1 ريال، أما نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية %10.

وتابعت البابطين للطاقة والاتصالات أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الخميس الموافق 21/01/2021 والمقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، فيما سيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقًا.

ولفتت الشركة إلى أن عملية الصرف ستتم عن طريق البنك العربي الوطني بحيث يتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية، آملة من المساهمـين التأكـد مـن تحديـث بيانات حساباتهـم وذلك بالاتصال على البنك العربي الوطني على الرقم 920000478 في أوقات الدوام.

