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مسؤول أمريكي يحذر: إيران تحضر لهجمات معقدة في العراق
معلومات استخباراتية أكثر تهديدًا منذ اغتيال سليماني
متابعات الخليج 365 - متابعة
قبل أيام من الذكرى السنوية لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني بضربة أميركية قرب مطار بغداد، حذر مسؤول عسكري أميركي من هجمات معقدة تحضرها إيران في العراق، مشددًا على أن الوضع خطير للغاية والتهديدات جدية، وفق ما أفاد المسؤول “واشنطن بوست”.
إلى ذلك، دعا المسؤول العسكري الأميركي، طهران لسحب يدها من أي هجمات يتم الإعداد لها في العراق، كاشفا النقاب عن تسجيل تدفق كبير للسلاح من إيران إلى العراق في الأيام الأخيرة.
وقال المسؤول الرفيع في البنتاغون، إن الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، اجتمعت مع قادة من فيلق القدس، وتم دعم هذه الميليشيات بأسلحة نوعية، بحسب العربية.
وأضاف أن إيران تريد الانتقام لمقتل سليماني، والمعلومات الاستخباراتية بهذا الشأن هي الأكثر إثارة للقلق منذ اغتيال قائد فيلق القدس قبل عام.
في السياق، نقل الجيش الأميركي قاذفتي قنابل من طراز B-52 ذات القدرة النووية، اليوم الأربعاء، إلى منطقة الشرق الأوسط “للتأكيد على التزام الجيش الأميركي بالأمن الشامل وإظهار قدرة فريدة على النشر السريع لقوة قتالية ساحقة في غضون مهلة قصيرة”.
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