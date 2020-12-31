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أميركا تعلن موعد ترخيص لقاح أكسفورد أسترازينكا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن منصف السلاوي كبير مستشاري برنامج التلقيح الأميركي أن الولايات المتحدة تتوقع الترخيص في أبريل للقاح أسترازينيكا/أكسفورد المضاد لكوفيد-19، أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من موافقة السلطات البريطانية على استخدامه.
وقال السلاوي في مؤتمر صحافي إن الاختبارات الأميركية والدراسات ستكتمل من أجل الموافقة “في وقت ما مطلع أبريل”.
وأضاف “سيكون قد تم تصنيع عشرات ملايين الجرعات.. وبالتالي ستكون متوافرة للاستخدام في حال دعمت المعطيات الموافقة عليه”.
ولم يعتبر أن بريطانيا تسرعت في قرارها، وأثنى على الوكالة البريطانية الناظمة للأدوية بوصفها “مؤسسة تقوم على العلم”.
وأضاف “لذا ليس لدي أي تساؤلات حول قرارها”.
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