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فيديو.. استشارية: من أصيب بـ كورونا عليه أخذ اللقاح لأن الفيروس متغير
التأثير المتوقع لتحور كوفيد 19 على فاعلية اللقاح سيكون بسيطًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجهت رئيس قسم مكافحة العدوى في مستشفى الملك سلمان في الرياض الدكتورة، شادن وفا، نصيحة إلى من أصيبوا سابقًا بفيروس كورونا المُستجد، مشددةً على ضرورة حصولهم على اللقاح الخاص به.
وأوضحت وفا خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، أن الأفضل لمن أصيب بفيروس كورونا سابقًا أخذ اللقاح ذلك لأن الفيروس مُتغيرٌ، كما أن بعض من أصيبوا بأعراض خفيفة لم تتكون لديهم الأجسام المضادة بنسبة كافية لمقاومة الفيروس.
وأكدت أن التأثير المتوقع لتحور الفيروس على فاعلية اللقاح سيكون بسيطًا، كما أن لقاحي كورونا والإنفلونزا الموسمية لا يتعارضان كما أنه لا يغني أحدهما عن الآخر.
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