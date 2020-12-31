فيديو.. تساؤلات عن أسباب تعثر مشروع جسر طريق اللواء الرابع بأحد رفيدة

2020-12-31

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة

تساءل عدد من المواطنين السالكين لطريق اللواء الربع شمال أحد رفيدة عن أسباب تعثر مشروع الجسر الذي يربط جانبي الوادي المسمى وادي بيشة شمال أحد رفيدة، وعن أسباب إزاحة الجسر شمال الرسم الكروكي للطريق المعتمد والغير مزدوج، والذي يرتبط بطريق الملك خالد الرئيسي غربًا ويؤدي إلى معسكر اللواء الرابع وحي الشعبين آل الشواط وصوامع الغلال، مرورًا بعدة قرى بمركز تندحة ليلتقي ويرتبط بطريق الرياض شرق خميس مشيط.

ولأهمية هذا الجسر الإستراتيجي طالب عدد من المواطنين بإيجاد حل لمعاناتهم أثناء هطول الأمطار وجريان سيل هذا الوادي الجارف؛ مما يتسبب في احتجازهم من والى منازلهم وأعمالهم ووقوع الكثير من حوادث السير في المكان.

وطالبوا الجهات المسؤولة بتشكيل لجنة وفي مقدمتهم فرع نزاهة بعسير للوقوف على مشروع هذا الجسر المتعثر والبحث والتحقيق عن أسباب إزاحة الجسر عن الكروكي المعتمد للطريق ومحاسبة كل من ساهم في التعثر وهدر المال العام وتعطيل المصلحة العامة.



