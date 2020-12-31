شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يبحث الاستعدادات لاستقبال لقاح كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بحث أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، استعدادات الشؤون الصحية بالمنطقة لاستقبال لقاح فايروس كورونا، واطلع على التجهيزات والإجراءات التي تقوم بها الشؤون الصحية بالمنطقة في مركز اللقاح بالمنطقة.

وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.وثمن أمير المنطقة الجهود التي يبذلها منسوبو صحة تبوك، منوهاً بما يلقاه المواطنون والمقيمون من رعايةٍ واهتمام من القيادة الرشيدة وما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم متواصل.