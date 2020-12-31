شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..استشارية توجه نصيحة هامة لمن سبق إصابتهم بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نصحت استشارية مكافحة العدوى الدكتورة شادن وفا، الأشخاص الذين سبق إصابتهم بفيروس نصحت استشارية مكافحة العدوى الدكتورة شادن وفا، الأشخاص الذين سبق إصابتهم بفيروس كورونا المُستجد بأخذ اللقاح المضاد للفيروس. وقالت شادن، إنه من الأفضل لمن أصيب بفيروس كورونا سابقاً أخذ اللقاح، معللة ذلك بأن " الفيروس مُتغيرا ". وأضافت: " كما أن بعض مَن أصيبوا بأعراض خفيفة لم تتكون لديهم الأجسام المضادة بنسبة كافية لمقاومة الفيروس " . وأشارت إلى أن التأثير المتوقع لتحور الفيروس على فاعلية اللقاح سيكون بسيطاً ولا يُذكر، وأن لقاحي كورونا، والإنفلونزا الموسمية لا يتعارضان ولا يغني أحدهما عن الآخر.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..استشارية توجه نصيحة هامة لمن سبق إصابتهم بالفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.