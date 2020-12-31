مدينة الملك سلمان للطاقة تطلق عددًا من حلول البناء الخضراء المبتكرة لأول مرة في المملكة

︎ :

.



كشفت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) عن إطلاق عدد من حلول البناء الخضراء المبتكرة، والتي يتم تبنّي العديد منها في المملكة لأول مرة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المدينة، محمد القحطاني، أن المدينة تقود مبادرة لتقنيات بناء أكثر صداقة للبيئة وتدعم إطار اقتصاد الكربون الدائري من خلال الاعتماد على أحدث الحلول التقنية لزيادة الكفاءة والحدّ من الأثر البيئي السلبي.

وتتمثل مبادرات المدينة في وصلات فولاذية معيارية، وقضبان البوليمر المقوى بالألياف الزجاجية لتكون بديلًا لا معدنيًا لصلب الإبوكسي في منصات الجسور، بجانب الخرسانة الخضراء التي تحتوي على مواد معاد تدويرها لتكون بديلًا جزئيًا للإسمنت.

كما تقوم المدينة بتقييم استخدام حلّ الطين السائل بتقنية النانو LNC، لتوفير بيئة ملائمة لنمو النباتات في المناطق مفرطة الجفاف، كما ستكون مدينة الملك سلمان للطاقة أول مؤسسة في المملكة تعتمد تكنولوجيا “كون إكس تِك” لوصل الصلب، في تشييد بنائها الإداري. وبدلًا من لِحام وتثبيت قضبان الصلب مع بعضها البعض بواسطة الأساليب التقليدية التي تستخدم فيها المعادن.

وأكدت المدينة أن هذه التكنولوجيا تساهم في زيادة كفاءة ودقة عمليات تصنيع هياكل الصلب والحد من المخلفات، منوهة بأن استخدمها لهذه التكنولوجيا مكنها من تشييد نحو 400 طن من الصلب في أسبوعين، بدلا من 6 أسابيع حال استخدام طرق التركيب التقليدية.

Source akhbaar24.argaam

