الولايات المتحدة تعلن موعد ترخيص لقاح أكسفورد ضد كورونا

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أعربت السلطات الأمريكية، أمس الأربعاء، عن توقعها حصول لقاح أكسفورد/ أسترازينيكا، على ترخيص الاستخدام الطارئ بحلول شهر إبريل المقبل”.

وقالت شركة أسترازينيكا البريطانية اليوم الأربعاء: إن لقاح أكسفورد فعال مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وأعطت وكالة الأدوية البريطانية الضوء الأخضر للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد طورته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد تنوي من خلاله السلطات تسريع حملة التلقيح التي باشرتها مطلع ديسمبر.

وقال ناطق باسم وزارة الصحة البريطانية: “وافقت الحكومة اليوم على توصية وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية السماح استخدام لقاح جامعة أكسفورد/ أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد”.

وقال مسؤول بريطاني شارك في الموافقة على لقاح أكسفورد في بريطانيا، اليوم الأربعاء: إن فعالية اللقاح يمكن أن تفوق الـ80%، عندما يكون هناك فاصل زمني بين الجرعتين يقدر بـ3 أشهر.

وأوضح منير بير محمد، رئيس مجموعة عمل خبراء لجنة الأدوية البشرية المعنية بلقاحات كورونا: “كانت فعالية اللقاح مرتفعة، حتى أعلى من 80%، عندما كان هناك فاصل ثلاثة أشهر بين الجرعتين الأولى والثانية، وهذا هو سبب توصيتنا باستخدامه”.

وأضاف: “نظرنا أيضًا إلى نظام نصف الجرعة، والذي تم نشره من قبل، لكننا شعرنا أن النتائج لم يتم تأكيدها من خلال التحليل الكامل للتجارب على اللقاح”.

Source almowaten

