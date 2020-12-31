حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة

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سماء غائمة جزئياً والفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الممطرة على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما يتوقع تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك الحدود الشمالية والشرقية.





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