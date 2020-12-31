أخبار السعودية اليوم.. «المملكة» تؤكد رفضها المساس بسيادة نظامها القضائي.. و«السوق المالية» تُحيل أشخاصًا للنيابة العامة وتشدد على عدم توانيها في ملاحقة المتلاعبين

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، الأربعاء، حيث أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها استهدف مطار عدن وعن تضامنها ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين، كما أعربت عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وإلى التفاصيل:

التحالف: تدمير وإسقاط مسيرة مفخخة حوثية حاولت استهداف قصر المعاشيق

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الأربعاء، من تدمير وإسقاط طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية في محاولة لاستهداف قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة (عدن)، مضيفًا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع بمطار عدن اليوم ، كما أن هذه المحاولة الإرهابية البائسة لاستهداف قصر المعاشيق تؤكد مسؤولية المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عن الاعتداء الإرهابي الجبان.

المملكة: استهداف مطار عدن عمل غادر تقف خلفه قوى الشر.. وسنقف مع اليمن

أدانت حكومة المملكة العربية السعودية بأشد وأقسى العبارات، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار عدن اليوم، وأوقع عددًا من القتلى والمصابين، تزامنًا مع وصول الطائرة التي تُقل رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، وقالت حكومة المملكة، إن هذا العمل الغادر الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهًا ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب؛ بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته.

المملكة تؤكد رفضها لأي إملاءات أو تدخلات في شؤونها القضائية

أكد مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل أن المملكة تتمتع بقضاء نزيه ومستقل، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بسيادة نظامها القضائي من أي طرف كان, مشددًا على رفض المملكة لأي إملاءات للتدخل في الشأن القضائي في البلاد، وطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالبعد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان واحترام سيادة واستقلال الدول وأحكام أجهزتها القضائية.

تغريم 3 شركات خدمات بترولية 15 مليون ريال للتواطؤ بينها في مناقصات الأمن العام

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة تغريم شركات الدريس والتسهيلات والنفط المحدودة العاملة في مجال الخدمات البترولية 5 ملايين ريال لكل شركة، موضحة أن سبب الغرامة هو اتفاق الشركات الثلاث المتنافسة على التواطؤ في مناقصات الأمن العام.

«السوق المالية» تُحيل 10 شخصيات إلى النيابة العامة بسبب ممارسات مضللة

أصدرت هيئة السوق المالية، بيانًا يفيد بإحالة 10 مشتبه بهم، إلى النيابة العامة؛ وذلك بعد الاشتباه بمخالفتهم المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 8 من لائحة سلوكيات السوق، مشددة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية، برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها، وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد كافة التعاملات، ومراقبة حالات الاشتباه، وسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، وفقًا للأنظمة واللوائح.

وزارة الصحة: 10 وفيات جديدة بكورونا.. والإصابات 113 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد–19) في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 362601، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن نحو 353682، وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6214 حالة، فقد تم تسجيل 10 حالات وفاة، و170 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

«التعليم»: منصة مدرستي أحدثت نقلة نوعية في مفهوم التعليم الإلكتروني

استعرضت وزارة التعليم، آلية استفادة المعلمين والطلاب وأولياء الأمور من خدمات منصة مدرستي خلال الفصل الدراسي الأول، ضمن تجربة التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا، وقالت الوزارة في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، إن منصة مدرستي أحدثت نقلة نوعية في مفهوم التعليم الإلكتروني في المملكة، وزادت قيمتها التعليمية عبر التعليم عن بُعد، بشهادة عدة منظمات عالمية؛ حيث أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني انتهاء ست جهات عالمية من إجراء دراستين شاملتين عن تجربة التعليم عن بُعد بالمملكة خلال جائحة كورونا، وذلك بهدف توثيق ودراسة واقع التجربة.

«التأمينات» توضح متطلبات وحالات صرف تعويض الدفعة الواحدة وشروط رده

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، متطلبات وحالات صرف تعويض الدفعة الواحدة وشروط رده، وبينّت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الإلكترومي الرسمي، أنه إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لصرف المعاش، فإنه يُصرف للمشترك أو أفراد عائلته في حال وفاته تعويض من دفعة واحدة.

«مرور الشرقية» تطيح بقائد الخبر المتهور

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية، الأربعاء، القبض على قائد المركبة الذي عرض حياة الآخرين للخطر بسبب استهتاره، مؤكدة إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، وكان أحد المواطنيين نشر مقطعًا أشار فيه إلى ما وصفه بـ«استهتار وعدم المبالاة وتعريض حياه الآخرين للخطر من قبل سائقي الشاحنات، بشارع الدارقطني بحي الشراع في العزيزية بالخبر"، وتوجه المرور السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالشكر لمن وثق مقطع الفيديو، مؤكدًا أنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

الحصيني: أمطار على عدة مناطق بالمملكة خلال ساعات

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار خلال الساعات المقبلة ويوم غد الخميس على عدة مناطق بالمملكة، كما توقع هطول أمطار (خفيفة لمتوسطة)، غدًا الخميس، على مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل، وتمتد لأجزاء من المدينة المنورة ومكة المكرمة، والباحة وعسير وجازان والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض.

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