شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..تركي آل الشيخ لمنتقديه: " جلدي جلد تمساح " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على بعض التعليقات المهاجمة له.

وقال آل الشيخ في مقطع فيديو له: " جلدي جلد تمساح، والتعليقات من الحسابات الوهمية ما تنقص ولا تزيد عندي شيء " .

وكان آل الشيخ، قد أعلن في وقت سابق عن انتهاءه من كتابة رواية جديدة، قائلا: " انتهت منذ أيام قليلة من كتابة وطباعة روايتى الجديدة والتى من المقرر أن يتم طرحها خلال أيام " .