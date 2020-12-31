شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..تركي آل الشيخ لمنتقديه: " جلدي جلد تمساح " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على بعض التعليقات المهاجمة له.
وقال آل الشيخ في مقطع فيديو له: " جلدي جلد تمساح، والتعليقات من الحسابات الوهمية ما تنقص ولا تزيد عندي شيء " .
وكان آل الشيخ، قد أعلن في وقت سابق عن انتهاءه من كتابة رواية جديدة، قائلا: " انتهت منذ أيام قليلة من كتابة وطباعة روايتى الجديدة والتى من المقرر أن يتم طرحها خلال أيام " .
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