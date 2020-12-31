شكرا لمتابعة خبر عن احتفالا بيوم ميلاده..لقطات نادرة لخادم الحرمين الشريفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): يوافق اليوم الخميس، 31 ديسمبر، يوم ميلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-. يوافق اليوم الخميس، 31 ديسمبر، يوم ميلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-. ونشر " تاريخ آل سعود " مقطع فيديو يوثق لقطات نادرة لخادم الحرمين بفترات طفولته وشبابه، على خلفية أغنية " أنت ملك " بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده الـ 85. وتفاعل المواطنون مع المقطع، متمنين من الله عمرًا مديدًا وعملًا سديدًا له.

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