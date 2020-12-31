السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 967 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم عن تسجيل 967 إصابة جديدة بفيروس

وقال المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية إن البلاد سجلت أيضا 21 وفاة جديدة جراء الفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 900 وفاة منذ بداية الجائحة.

// انتهى //

04:24ت م

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سيئول 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسأعلنت كوريا الجنوبية اليوم عن تسجيل 967 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 60,740.وقال المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية إن البلاد سجلت أيضا 21 وفاة جديدة جراء الفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 900 وفاة منذ بداية الجائحة.// انتهى //04:24ت م0247

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