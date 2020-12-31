سياسي / وزير الخارجية البحريني يجري اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية والمغتربين اليمني



المنامة 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

أجرى وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، اتصالاً هاتفيا اليوم بمعالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك.

وأعرب وزير الخارجية البحريني خلال الاتصال عن بالغ تعازي بلاده للحكومة اليمنية وشعبها في ضحايا العمل الإرهابي على مطار عدن، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب اليمن في كل ما من شأنه حفظ سيادتها وتثبيت الأمن والاستقرار في أراضيها وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.

كما بارك الزياني لوزير الخارجية اليمني تسلمه حقيبة وزارة الخارجية لبلاده، متمنيا له التوفيق والسداد في تولي مهام عمله، مؤكدا حرص واهتمام البحرين بتعزيز التعاون الثنائي مع اليمن خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين.

وأشاد وزير الخارجية اليمني من جانبه بمواقف البحرين الأخوية الداعمة لأمن واستقرار اليمن.

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