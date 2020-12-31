

المدينة المنورة 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الخميس، بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر تضمنت أمطارا رعدية ونشاطا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة ليلا.

// انتهى //

03:51ت م

0244





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "المركز الوطني للأرصاد" : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.