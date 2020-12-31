السعودية اليوم / البرازيل تسجل أكثر من 55 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



برازيليا 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية في بيان اليوم عن تسجيلها 55649 إصابة جديدة بفيروس

وأضاف البيان: "كما تم تسجيل 1194 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 193875 شخصاً".

// انتهى //

03:19ت م

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برازيليا 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية في بيان اليوم عن تسجيلها 55649 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 7.6 ملايين إصابة.وأضاف البيان: "كما تم تسجيل 1194 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 193875 شخصاً".// انتهى //03:19ت م0242

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