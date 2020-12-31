السعودية اليوم / أمطار على منطقة الجوف ومحافظاتها



سكاكا 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 30 ديسمبر 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الجوف، شملت مدينة سكاكا وضواحيها والمراكز التابعة، كما شملت محافظتي دومة الجندل وطبرجل ومراكزها، ومركز صوير والمراكز التابعة له.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

02:01ت م

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