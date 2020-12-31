شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" : أمطار رعدية على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الخميس، بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر تضمنت أمطارا رعدية ونشاطا في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية. وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة ليلا

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