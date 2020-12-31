شكرا لقرائتكم خبر عن «التخصصي» يطلق CAR-T Cells لعلاج السرطان والان مع التفاصيل
ونجح المستشفى في علاج أول حالة مرضية في المستشفى بالبرنامج الحديث لطفل يبلغ من العمر 13 عاماً مصاب بسرطان الدم اللمفاوي الحاد تعذرت استجابته للأساليب العلاجية الحالية.
وأوضح المشرف العام التنفيذي للمستشفى الدكتور ماجد الفياض، أن التحضيرات اللازمة لهذا البرنامج العلاجي المتقدم جرت خلال عامين إثر تطبيق العلاج عالمياً واعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، لافتاً إلى أن العلاج حصل كذلك على الاعتماد من هيئة الغذاء والدواء في المملكة.
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