شكرا لقرائتكم خبر عن «التخصصي» يطلق CAR-T Cells لعلاج السرطان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركزالأبحاث بالرياض برنامجاً «علاجاً جينياً مناعياً متقدماً» عبر إعادة هندسة الخلايا التائية (وهي خلايا لمفاوية مناعية في الدم) وتحويلها إلى خلايا مهاجمة للقضاء على الخلايا السرطانية لبعض الحالات المرضية السرطانية كأسلوب علاجي جديد ومتطور، جرى تطبيقه في مراكزعالمية قليلة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا في غضون العامين الماضيين ويسمى طبياً CAR-T Cells.

ونجح المستشفى في علاج أول حالة مرضية في المستشفى بالبرنامج الحديث لطفل يبلغ من العمر 13 عاماً مصاب بسرطان الدم اللمفاوي الحاد تعذرت استجابته للأساليب العلاجية الحالية.

وأوضح المشرف العام التنفيذي للمستشفى الدكتور ماجد الفياض، أن التحضيرات اللازمة لهذا البرنامج العلاجي المتقدم جرت خلال عامين إثر تطبيق العلاج عالمياً واعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، لافتاً إلى أن العلاج حصل كذلك على الاعتماد من هيئة الغذاء والدواء في المملكة.