شكرا لمتابعة خبر عن بالصورة..رسالة تحذيرية من " النمر " بشأن الكوليسترول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شدد استشاري واستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، على أهمية المتابعة المستمرة لنسبة الكوليسترول. شدد استشاري واستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، على أهمية المتابعة المستمرة لنسبة الكوليسترول. وقال النمر: " للتو انتهيت من قسطرة قلب عاجلة لمريض أصيب بجلطة حادة، المُسبب ارتفاع الكوليسترول " . وأضاف: " لا تهمل متابعة الكوليسترول وعلاجه إذا كان مرتفعا " .

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