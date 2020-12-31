شكرا لمتابعة خبر عن مصير الطلبات القديمة على " تمويل القرض القائم " بعد قرار إيقافه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الإسكان، أن الطلبات المقدمة مسبقًا للحصول على تمويل " القرض القائم " لا يشملها قرار الإيقاف.

وأوضحت الوزارة أن قرار الإيقاف يشمل الطلبات الجديدة فقط، بدءا من يوم 1 يناير 2021.

وأشارت إلى أن الطلبات القديمة التي تم توقيع عقودها النهائية، والطلبات التي في طور الإجراءات النهائية، لا يشملها القرار.