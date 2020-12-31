طلبة جامعة جازان يحققون نسبة نجاح 92٪

أبدى رئيس جامعة جازان، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اعتزازه بما حققه طلبة الجامعة خلال الفصل الدراسي الحالي من نسبة نجاح مرتفعة سبق لهم تحقيقها في الفصل الدراسي الأول من العام الماضي قبل جائحة كورونا.

وأكد «القحطاني» أن ذلك يعكس تميز طلبة الجامعة وحرصهم على تحقيق أعلى معدلات النجاح ومقدرتهم على تخطي التحديات التي فرضتها جائحة كورونا بالجد والاجتهاد والمثابرة، منوهًا بما بذلته الطواقم الأكاديمية والصحية والإدارية والفنية والأمنية في مختلف كليات وعمادات وادارات الجامعة من تفان وحرص أثمر نجاحا متواصلا في عملية سير الاختبارات.

وأشار «القحطاني» إلى بما بذله ويبذله أولياء الأمور من دعم ومساندة لأبنائهم في مسيرتهم الجامعية، مؤكدًا أن هذا التميز الذي حققه طلبة الجامعة يجسد الاهتمام والدعم الكبير الذي يحظى به شباب وشابات الوطن من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين؛ ليواصلوا مسيرة التنمية والبناء للوطن ومستقبله الواعد المزدهر، مثمنًا دعم ومتابعة وحرص وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على تسخير كل الإمكانات لخدمة وتحقيق تطلعات طلبة الجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي أن نسبة نجاح الطلبة في المقررات بلغت 92٪ بعد رصد 82٪ من نتائج الفصل الدراسي الحالي 1442هـ، مبيناً أن طلبة الجامعة حققوا نسبة النجاح التي سبق لهم تحقيقها في الفصل الدراسي الأول من العام الماضي «قبل جائحة كورونا»، مضيفًا أن بإمكان الطلبة استعراض نتائجهم من خلال حساباتهم في النظام الأكاديمي.