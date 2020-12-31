طقس آخر يوم في 2020.. سحب ممطرة على 8 مناطق بالمملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الممطرة على عدد من مناطق المملكة، خلال آخر أيام عام 2020م.

وقال مركز الأرصاد، إن الفرصة مهيأة لتكون السحب الممطرة على منطقة مكة المكرمة وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وتكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق: «تبوك الحدود الشمالية والشرقية».

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي. وحالة الحر متوسط الموج إلى مائج

أما الخليج العربي فيشهد رياح سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة.

ارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس معظم مناطق المملكة بالدرجة المئوية: