تعيين مدبر اقتحام السفارة السعودية بطهران في منصب رفيع

الخميس 31 ديسمبر 2020

عينت السلطات الإيرانية رجل دين يعتقد أنه المسؤول عن اقتحام السفارة السعودية في طهران، عام 2016، رئيسا للجنة الثقافية لاتحاد الجودو.



وذكر تقرير لراديو فارادا المعارض، أن اتحاد الجودو الإيراني أعلن في 27 ديسمبر / كانون الأول تعيين حسن كردميهان، الذي وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بأنه العقل المدبر لاقتحام السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية، مستشارا أيضا لرئيس الاتحاد.

واعتقل كردميهان في أعقاب الهجوم، وخضع لمحاكمة سرية خاصة برجال الدين، دون الإعلان عن طبيعة الحكم الصادر بحقه.

ولم يتضح ما إذا كان قد صدر حكم بحق كوردميهان، الذي اعتقل بعد عودته من سوريا حيث كان يقاتل إلى جانب النظام، وفقا لتقارير إعلامية.

وكان كردميهان، الذي نفى أي صلة له بالهجوم، من بين حوالي 100 شخص اعتقلوا في أعقاب اقتحام البعثات الدبلوماسية السعودية.

وإجمالاً، قدم 21 مشتبهاً للمحاكمة في القضية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن بعض المتهمين حكم عليهم بالسجن ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، بينما تمت تبرئة آخرين.

ويرتبط كردميهان بصلة قرابة برئيس البرلمان الإيراني الحالي محمد باقر قاليباف، الذي شغل أيضا منصب عمدة طهران في وقت سابق.

ولدى إيران سجلا حافلا في الهجوم على البعثات الدبلوماسية، حيث هاجم متظاهرون إيرانيون سفارة الولايات المتحدة عام 1979 وسفارة الكويت عام 1987 والسعودية عام 1988 والدنمارك عام 2006 وبريطانيا في 2011 وهي اعتداءات أدى معظمها لقطع العلاقات الدبلوماسية.